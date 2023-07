Temperature estreme, in Italia sfiorato il record del 2021

Fu registrata in Sicilia a Siracusa con quasi 49 gradi

La settimana di temperature estreme che sta investendo l’Italia arriverà a sfiorare l’attuale record, sia italiano che europeo, detenuto dalla Sicilia, vicino Siracusa: è stato registrato l’11 agosto 2021 dalla stazione del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano di Contrada da Monasteri, dove sono stati toccati i 48,8 gradi.

“L’evento però è ancora sotto esame dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale per la convalida”, dice all’ANSA Michele Brunetti, dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che riporta i dati dell’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. Si tratterebbe del record europeo, superiore non solo al valore di 48 gradi riconosciuto ufficialmente dalla Wmo, registrato ad Atene il 10 luglio 1977, ma anche ai 48,5 gradi registrati nel 1999 sempre in Sicilia a Catenanuova, in provincia di Enna, da una stazione posizionata in condizioni non standard. L’Italia si avvia dunque ad occupare il primo posto della classifica europea di temperature più alte mai registrate, facendo scivolare la Grecia al secondo posto ed il Portogallo al terzo, con i 47,4 gradi registrati il 1° agosto 2003 ad Amareleja.

“A partire dal 1800 in Italia, come anche in altri Paesi del Mediterraneo, l’aumento delle temperature è stato particolarmente pronunciato, più che nel resto d’Europa”, aggiunge il ricercatore Isac-Cnr: “Circa mezzo grado in più ogni 10 anni, ma l’aumento sta accelerando. Questo vuol dire – prosegue Brunetti – che anche le temperature estreme sono in aumento, e quindi gli attuali record si apprestano indubbiamente ad essere superati”.

La dimostrazione arriva dall’agenzia nazionale statunitense per gli Oceani e l’Atmosfera: i dati mostrano che il giugno appena concluso è stato il più caldo degli ultimi 174 anni. La temperatura media globale è stata di 1,05 gradi sopra la media, 0,13 gradi in più rispetto al precedente record stabilito a giugno 2020. Inoltre, giugno 2023 è stato anche il 532esimo mese consecutivo con temperature superiori alla media del XX secolo.