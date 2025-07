Un rogo manda in fumo 5 km di riserva della Sughereta a Niscemi, nel Nisseno

PALERMO – Massime in sensibile calo su tutto il Sud, localmente marcato sui settori tirrenici della Sicilia, valori da elevati a molto elevati sui settori interni centro-orientali dell’isola. Sono le previsioni per domani pubblicato dal bollettino della Protezione civile regionale che abbassa il livello di rischi incendi da rosso ad arancione.

Temperature leggermente in calo nelle tre città maggiormente esposte alle ondate di calore: domani la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi a Catania, di 38 a Messina e di 35 a Palermo. Un ulteriore abbassamento è previsto per domenica: 37 gradi a Catania, 33 a Messina e a Palermo.

Almeno cinque chilometri di riserva protetta, della “Sughereta” di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, sono stati distrutti da un rogo che tra ieri e oggi ha devastato l’area. Le fiamme solo in tarda mattinata sono state spente e hanno lambito la base militare Usa al cui interno è attivo il sistema di telecomunicazioni Muos. Canadair, forestale, vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato per ore.

“Un fronte del fuoco così vasto non può essere accidentale, è un progetto criminale – ha spiegato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – non ci sono parole ma faremo di tutto per ripartire”. Sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali inneschi.