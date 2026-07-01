Doppia allerta in Sicilia: gialla per i temporali, arancione per il caldo

Il bollettino della Protezione civile

ROMA – Doppia allerta in Sicilia, gialla per i temporali, arancione per gli incendi.

Meteo, cosa accadrà

Allerta arancione per la giornata di domani su gran parte del Veneto e parte di Emilia-Romagna.

Inoltre, è prevista allerta gialla domani 2 luglio 2026 su Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna. Lo ha reso noto la Protezione Civile.

Allerta gialla in Sicilia

Il sistema perturbato di origine atlantica, che nella giornata di oggi sta interessando il Nord – spiega la Protezione civile – nel corso della giornata di giovedì scenderà interessando le regioni centrali e parte di quelle meridionali.

Tale dinamica causerà condizioni di marcata instabilità, con forti temporali, associati a forti raffiche di vento e grandinate. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra quello emesso ieri.

Allerta arancione per il caldo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 2 luglio e per le successive 24 ore. A Palermo, per quanto riguarda il rischio incendi, il livello è di preallerta (arancione), pericolosità “media”. Temperatura massima percepita 33 gradi centigradi (livello 1)