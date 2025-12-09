Tenerife, turisti risucchiati da onde giganti in una piscina naturale – VIDEO

Il bilancio è di quattro morti. Una persona risulta dispersa

Quattro turisti sono morti a Tenerife dopo essere stati investiti da onde giganti e di forte intensità nella piscina naturale dell’Isola del Granchio, lungo la costa di Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide. La conferma è arrivata dai servizi di emergenza dell’arcipelago.

Secondo quanto raccolto dalle autorità, alcuni visitatori avrebbero ignorato l’avviso che segnalava la possibilità di mareggiate con onde comprese tra i 2 e i 3,5 metri. Nonostante il divieto, diversi turisti si sarebbero avventurati nella piscina naturale, area nota per la forte esposizione alle correnti.

Tenerife, chi sono le persone travolte dalle onde giganti

All’improvviso, un’onda particolarmente violenta ha superato le barriere naturali travolgendo i presenti. Tre persone – due cittadini rumeni e uno slovacco – sono morte sul posto. Una quarta vittima, una donna colpita da arresto cardiocircolatorio durante il soccorso, è deceduta successivamente in ospedale.

Un turista ricoverato in condizioni critiche

Le squadre di emergenza stanno cercando un disperso e non escludono che altri bagnanti possano essere stati trascinati in mare dalla stessa onda, come riferito da un portavoce locale. Rimane in condizioni critiche un altro turista, attualmente ricoverato.

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli legati alle onde anomale e sull’importanza di attenersi alle allerte meteo diffuse dalle autorità delle Canarie, che nei giorni scorsi avevano già segnalato condizioni marine particolarmente instabili.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA