Tennis, successi ITF per Pedone e Piraino del Ct Palermo

Entrambi saranno protagonisti nella prossima Serie A1

Sabato 7 settembre Giorgia Pedone, 20 anni lo scorso 31 agosto, ha centrato il suo 3° titolo ITF in carriera. Quarantotto ore dopo è stata la volta del mancino classe 2003 Gabriele Piraino, che ha festeggiato il 2° successo. Entrambi, a partire dal prossimo 6 ottobre, difenderanno i colori del Ct Palermo nel massimo campionato a squadre come elementi cardine del settore giovanile.

Sui campi in terra rossa del Ct Bologna, l’allievo di coach Paolo Cannova ha portato a compimento la finale del 15.000 dollari ITF contro il francese Mathys Erhard, testa di serie n.1 e n. 398 ATP. La sfida era stata sospesa per pioggia domenica 8 settembre sul 4-4 al 1° set. Dunque si è conclusa nel tardo pomeriggio del 9 settembre per 7-5 2-6 7-5 in favore di Piraino.

Per il mancino palermitano, numero 482 al mondo, è il 2° successo in singolare dopo quello giunto ad aprile al 25.000 dollari ITF di Santa Margherita di Pula. E proprio in Sardegna, Gabriele tornerà a giocare dalla prossima settimana (ci sarà anche Salvatore Caruso suo compagno di squadra in Serie A1).

Prosegue nel suo momento magico la ventenne Giorgia Pedone, la più giovane tra le azzurre nella top 10 WTA italiana. Questa settimana l’atleta si colloca al gradino 242 della classifica, a pochi passi dalle posizioni che permettono l’accesso alle qualificazioni Slam.

Sabato 7 settembre, Pedone, che da circa un mese e mezzo si allena al Country Time Club, sul rosso di Piracicaba ha giocato e vinto la terza finale disputata in quattro settimane. Nel match del torneo ITF da 25.000 dollari, ha prevalso nei confronti dell’argentina Jazmin Ortenzi con lo score di 6-4 6-2. Rispettato, in questo modo, il ruolo di prima favorita del seeding.

Per lei si trattava della terza finale, dopo che lo scorso 11 agosto aveva trionfato al 40.000 dollari sul rosso di Zagabria. Sabato 31 agosto, invece, ha ceduto la finale del 25.000 dollari di San Paolo a causa di un problema alla gamba che l’aveva costretta al ritiro nel 2° set contro la giocatrice di casa Luiza Fullana.