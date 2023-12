Ct Palermo femminile, che gioia: raggiunta la finale di Serie A1 di tennis

Risultato storico per il circolo palermitano matricola assoluta in campionato

PALERMO – È storia. Da matricola assoluta nel massimo campionato italiano, il Ct Palermo femminile raggiunge la finale di Serie A1 di tennis. Appuntamento il 9 dicembre, a Torino, per l’ultimo atto del torneo nazionale. Nella gara di ritorno, basta il 2-1 delle palermitane ai danni del Tc Rungg per garantirsi un posto nel match decisivo in terra piemontese.

Al suo primo campionato di Serie A1 femminile la compagine guidata da Alessandro Chimirri e Davide Freni raggiunge una meritatissima finale grazie ad un’ottima fase a gironi e alla semifinale vinta contro la squadra di Bolzano (3-1 all’andata in trasferta e 2-1, come detto, oggi 2 dicembre in casa). La compagine del capoluogo siciliano può vantare atlete del proprio vivaio, tutte giovanissime ma già proiettate a uno splendido futuro.

La semifinale di ritorno

Nel match di ritorno contro Bolzano bastavano due punti al circolo di viale del Fante per garantirsi un posto in finale. A portare in dote le due lunghezze necessarie sono state Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. La prima ha beneficiato, avanti sul 4-1, del ritiro della licatese Dalila Spiteri condizionata da un problema fisico; la seconda ha battuto 6-3 6-0 Verena Meliss. Ininfluente ai fini del risultato il ko patito da Federica Bilardo contro la mancina Yanicke Lemoine.

Appuntamento, dunque, a sabato 9 dicembre a Torino. Avversaria una tra Soc. Canottieri Casale e AT Verona (andata 3-1 per le campionesse in carica piemontesi).

I risultati finali

Ct Palermo – Tc Rungg Bolzano 2-1

Giorgia Pedone b. Dalila Spiteri 4-1 rit.

Anastasia Abbagnato b. Verena Meliss 6-3 6-0

Yanicke Lemoine b. Federica Bilardo 6-4 7-5