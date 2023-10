Ct Palermo, torna la Serie A1: l’anno scorso i palermitani secondi classificati

Esordio anche per la squadra femminile

PALERMO – Torna la Serie A1 anche nel tennis palermitano. La squadra maschile del Ct Palermo, che lo scorso anno si è classificata seconda a Torino, è di scena a Sassuolo per la prima giornata del massimo campionato. I ragazzi guidati da Davide Cocco e Paolo Cannova, domenica 8 ottobre, si recheranno a Sassuolo.

Per quanto concerne il campionato maschile, l’ordine di gioco vedrà in campo quattro match singolari e due doppi. Nel girone maschile, oltre al Ct Palermo e allo S.c Sassuolo, ci sono anche i toscani del Tc Bisenzio e lo Junior Tennis Perugia. In programma gare d’andata e ritorno.

La rosa del Ct Palermo

Compongono la rosa del Ct Palermo l’avolese Salvatore Caruso, numero 280 al mondo, il mazarese Omar Giacalone e gli elementi del vivaio, cioè il 19enne mancino Gabriele Piraino, sparring partner nel 2022 alle Nitto Atp Finals, Francesco Mineo, Matteo Iaquinto, Gabriele Freni e il più giovane della rosa Riccardo Surano. Un nuovo innesto a livello di atleti italiani per la compagine palermitana, ovvero il mancino ligure Alessandro Giannessi classe 1990, numero 210 al mondo, best ranking 84, vincitore quest’anno di una prova challenger in Croazia.

Confermati i giocatori stranieri Albert Ramos Vinolas, Jiri Vesely e Filip Jianu. Nuovi innesti, invece, lo spagnolo 26enne Carlos Taberner, numero 317 al mondo, il 33enne slovacco Norbert Gombos, numero 277 Atp e il salvadoregno Marcelo Arevalo numero 16 della specialità e con 9 titoli del circuito maggiore in bacheca tra i quali il Roland Garros. Altro nuovo innesto che potrà essere utile nel doppio il francese Fabrice Martin, top 30 delle classifiche. In formazione potrà essere schierato un solo elemento straniero, stesso discorso in campo femminile. Due elementi del vivaio da schierare in A1 maschile, uno solo in A1 femminile.

Esordio in A1 per il Ct Palermo femminile

Matricola assoluta costituita dalla compagine femminile del Ct Palermo in Serie A1, artefice del salto di categoria nella passata stagione. La compagine in rosa è capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni e riceverà la visita delle capitoline del Tc Parioli.

Tre incontri singolari e un doppio il programma di gioco. Compongono il girone anche Tennis Beinasco e At Verona.

Due le novità in seno all’organico: la 23enne spagnola Rosa Maria Vicens Mas, numero 244 Wta e la slovacca Cristina Kucova, 33 anni, che vanta un best ranking da numero 71. Confermate la spagnola di 23 anni Marina Bassols Ribera, appena a ridosso della top 100 del ranking, la mancina olandese Arantxa Rus, top 50 del ranking Wta, e l’altra iberica Aliona Bolsova al gradino 115 delle graduatorie mondiali.

Rappresentano certamente delle certezze anche in Serie A1 le quattro giovani giocatrici del settore giovanile cresciute su questi campi. Giorgia Pedone, numero 380 al mondo che in questa stagione ha giocato i suoi primi match a livello Wta 250 (doppio) e Wta 125(singolare), Federica Bilardo numero 479 reduce dalla finale al 25.000 dollari di Santa Margherita di Pula, Virginia Ferrara n. 875 e Anastasia Abbagnato (da qualche mese si allena a Cattolica) numero 700 al mondo.