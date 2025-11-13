Tennis, Nitto ATP Finals: il palermitano Piraino si è allenato con Sinner

Sogno realizzato per il classe 2003 che si trova a Torino come sparring partner

Sessione di allenamento unica per il tennista palermitano Gabriele Piraino del Ct Palermo. Il classe 2003 è sceso in campo come sparring partner insieme a Jannik Sinner, in vista del match contro Ben Shelton delle Nitto ATP Finals in corso a Torino.

Pochi giorni fa, lo stesso Piraino aveva detto: “Giocare con Sinner? Sarebbe già un grande onore soltanto conoscerlo, scambiarci qualche parola o vedere come gestisce il pre e post partita. Poi, se avrò la possibilità di giocarci, si realizzerebbe un sogno“. In alto Piraino e Sinner sul Court 1 nell’istantanea che arriva dal live streaming del canale YouTube dell’ATP Tour.

Allenato da Paolo Cannova, Daniele Capecchi e dal preparatore fisico Piero Intile, il tennista palermitano attualmente è numero 348 ATP. In questa stagione, ha vinto ben 4 titoli ITF: Antalya, Pula, Gubbio e Wetzlar in Germania. Inoltre ha raggiunto gli ottavi di finale ai tornei Challenger di Cordenons e Bad Waltersdorf in Austria.