Tennis Senza Barriere: al Ct Palermo la finale è Cippo-Arca

Domenica 10 aprile ultimo atto del Tennis Wheelchair Trofeo Fondazione Sicilia

PALERMO – Come da pronostico a giocarsi il 1° Trofeo Fondazione Sicilia (2.000 euro montepremi) saranno il ventinovenne sardo Luca Arca e l’abruzzese Antonio Cippo primi due tennisti in Italia del circuito Tennis Wheelchair, e tra i primi 70 del ranking ITF.

La prima semifinale ha visto la vittoria agevole dell’ottimo Arca, 6-3 6-1, sul lombardo Andres Lozano Scalvini. In questa stagione, il sardo ha ottenuto una semifinale in Turchia.

Molto più combattuta la sfida tra Cippo e il lombardo Luca Spano, match durato oltre tre ore e mezzo e concluso con lo score di 6-4 6-7 6-4 in favore del forte giocatore seconda testa di serie del tabellone.

In corso di svolgimento il tabellone di consolazione per i giocatori sconfitti ai quarti di finale, mentre nel tardo pomeriggio si svolgeranno le semifinali del doppio e a seguire la finale. Principali favoriti per la vittoria sono proprio i due giocatori che sono giunti in finale nel singolare. Sempre oggi si sono svolti due eventi a margine della manifestazione e nello specifico un raduno Tecnico Kinder under 18 che proseguirà nella giornata di domenica e un Corso di Alta Specializzazione per maestri.