Tennis, Serie A1: giornata agrodolce per le squadre del Ct Palermo

Pareggio per il team femminile. I ragazzi perdono a Firenze

La terza e ultima giornata della fase a gironi del massimo campionato a squadre di tenns si chiude con un pareggio del team femminile del Ct Palermo tra le mura amiche contro il Tc Prato e una battuta d’arresto per gli uomini battuti in Toscana in quel di Bagno, a Ripoli, dal Match Ball Country Club Firenze per 4-2. Il club del capoluogo siciliano, insieme al Tc Rungg Bolzano, è l’unico circolo ad avere due formazioni che militano in serie A1.

Pareggio in casa per il Ct Palermo femminile

Il Ct Palermo femminile, con il punto colto, mantiene la vetta del girone che, oltre al Tc Prato, comprende anche Tennis Beinasco e AT Verona. Le prime due classificate dei due gironi approdano in semifinale, terza e quarta fanno invece i playout.

Nel match andato in scena sui campi di viale del Fante, a portare i due punti, sono state prima la franco tunisina 24enne e nuovo innesto Yasmine Mansouri, 360 al mondo, che ha beneficiato dopo soltanto 3 giochi del ritiro di Beatrice Ricci a causa di un fastidio all’altezza del tendine d’Achille.

Poi, nel doppio, la coppia Yasmine Mansouri – Giorgia Pedone, vittoriose a spese di Viola Turini e della spagnola Marina Bassols Ribera. Quest’ultima ha vestito la casacca del Ct Palermo nelle ultime stagioni scendendo in campo in entrambe le finali che il club prossimo a festeggiare 100 anni ha messo a referto nel 2023 e nel 2024.

Sconfitte in singolare Pedone per mano di Bassols Ribera (n. 263 WTA) e l’esordiente assoluta in Serie A1, la 17enne Alessandra Fiorillo battuta da Viola Turini. Assente oggi Anastasia Abbagnato impegnata nelle qualificazioni del WTA 125 sul veloce di Rovereto.

Dopo il giro di boa della fase a gironi, la classifica dice: Ct Palermo 5, Tc Prato e AT Verona 4, Tennis Beinasco 1. Domenica 26 ottobre: AT Verona – Ct Palermo.

Ko a Firenze per il Ct Palermo maschile

Finisce 4-2 in favore del Match Ball Firenze la sfida a livello di terza giornata maschile. Sui campi a due passi dal Viola Park, il Ct Palermo è sceso in campo soltanto con atleti siciliani, senza quindi apporto di tennisti stranieri presenti invece nelle prime due giornate.

Ancora in evidenza il 25enne licatese e nuovo innesto Luca Potenza il quale ha vinto il singolare contro il mancino Gianmarco Ferrari e il doppio in coppia con il 18enne Riccardo Surano. Niente da fare per un pur combattivo e tenace Gabriele Piraino sconfitto in tre tirati set dal rumeno, top 300 del ranking ATP, Filip Jianu. Piraino è stato recuperato all’ultimo momento dopo i fastidi inguinali patiti la scorsa settimana che lo avevano costretto a saltare il match contro il Park Genova.

Sconfitti anche in singolare Francesco Mineo e Riccardo Surano ad opera dei due atleti del vivaio toscano Lorenzo Sciahbasi e Andrea Meduri. Il quarto punto per il Match Ball arriva in doppio grazie a Ferrari – Sciahbasi che battono Piraino e Mineo.

Nell’altra gara del girone, Tc Crema vince 5-1 a Genova. Classifica dopo 3 giornate: Match Ball Firenze 9, Ct Palermo e Tc Crema 4, Park Genova 0. Domenica 26 ottobre: Ct Palermo – Tc Crema. Le prime classificate dei 4 gironi vanno in semifinale, la seconda si salva direttamente, terze e quarte fanno invece i playout.

Ct Palermo: i risultati del weekend

3^ giornata Serie A1 femminile: Ct Palermo – Tc Prato 2-2

Jasmine Mansouri b. Beatrice Ricci 3-0 rit.

Marina Bassols Ribera b. Giorgia Pedone 6-4 6-1

Viola Turini b. Alessandra Fiorillo 6-3 6-2

Pedone – Mansouri b. Bassols Ribera – Turini 6-4 6-4

3^ giornata serie A1 maschile: Match Ball Country Club Firenze – Ct Palermo 4-2

Filip Jianu b. Gabriele Piraino 6-7 6-3 6-4

Luca Potenza b. Gianmarco Ferrari 6-2 7-6

Lorenzo Sciahbasi b. Francesco Mineo 6-0 6-0

Andrea Meduri b. Riccardo Surano 6-3 7-6

Gianmarco Ferrari – Lorenzo Sciahbasi b. Gabriele Piraino – Francesco Mineo 6-1 6-0

Riccardo Surano – Luca Potenza b. Filip Jianu – Andrea Meduri 6-4 6-4