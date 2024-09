Urla e tensione in piazza Turi Ferro: posteggiatore aggredisce agenti

Fuggito via un secondo parcheggiatore

CATANIA – “Andate via sbirri di mer.., non vi avvicinate perché vi ammazzo”. Sono le minacce rivolte da un posteggiatore abusivo di 41 anni, di nazionalità straniera, aggredendo due agenti delle Volanti della Questura di Catania che lo volevano identificare e che, per portarlo alla calma, sono stati costretti a utilizzare il teaser.

Nonostante la pistola a impulsi elettrici l’uomo ha continuato a inveire contro i poliziotti, colpendo uno di loro con un pugno alla spalla. Il 41enne, che ha continuato a dare in escandescenza anche nel momento di salire sull’auto della Polizia, danneggiandola, è stato arrestato per violenza, minacce, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

L’uomo è stato condotto in carcere. Un secondo posteggiatore abusivo che era presente in piazza Turi Ferro è riuscito a fuggire.