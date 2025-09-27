Tensioni alla Foss: pacchetto di scioperi. Appello alla Regione

Crisi tra sindacati e governance

PALERMO – Le relazioni alla Foss tra le organizzazioni sindacali e la governance, rappresentata dal commissario straordinario Margherita Rizza, si sono ulteriormente deteriorate. Il clima di tensione

alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana è emerso durante l’assemblea dei lavoratori di giovedì scorso, a seguito della quale è stato votato all’unanimità, con un solo astenuto, lo sciopero come forma di protesta.

“Assenza di confronto con i sindacati”

Tra gli elementi di attrito, denunciano i sindacati, “la quasi totale assenza di confronto con le organizzazioni sindacali e la mancanza di rispetto delle regole da parte del commissario nei confronti delle parti sociali”. Un attacco duro, dunque.

Tra le criticità, i sindacati evidenziano l’assenza di figure responsabili dell’organizzazione di tutta la produzione artistica della Fondazione. E l’indizione di tre concorsi interni nell’area amministrativa, “dai requisiti di ammissione discutibili e per tale ragione due di questi andati a vuoto per assenza di candidati”.

“Spettanze non pagate”

“Accordi disattesi da parte del commissario, precedentemente stipulati, e spettanze non pagate, hanno ulteriormente incrinato la fiducia rispetto ai lavoratori – scrivono i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials in una nota -. Il commissariamento straordinario alla Foss è diventato ordinario: già da tempo la Fondazione è nelle mani di un consulente esterno, un coordinatore della direzione artistica (interno) e un consulente artistico pagato solo per stilare la stagione, tutte figure lontane dalla Foss. Il risultato è la totale disorganizzazione e il totale abbandono a se stessa”.

“Tutto ciò -aggiungono le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials – non consentirebbe una visione artistica a lungo termine e progetti concreti in grado di proiettare la Fondazione verso il futuro e il ricollocamento tra le più prestigiose orchestre sinfoniche d’Europa”.

La Foss, considerata storicamente tra le eccellenze culturali della Sicilia, non può limitarsi – prosegue la nota – a “un orizzonte provinciale, come quello di una stagione estiva, spesso in luoghi poco consoni al prestigio della Foss, e inserita in sagre di paese come accaduto di recente”.

“I tempi sono maturi – concludono i sindacati – per prendere atto che questa gestione commissariale è giunta al termine e permane il forte desiderio del ripristino della normalità’”.

Appello alla Regione

Le organizzazioni sindacali rivolgono un appello al presidente della Regione, Renato Schifani, all’assessore al Turismo Sport e Spettacolo Elvira Amata e all’intero governo regionale, “affinché si facciano carico delle sorti di questa prestigiosa istituzione culturale”. E indicono un pacchetto di sciopero di 24 ore, a decorrere dalla odierna e fino al 30 novembre 2025, con articolazione che verrà definita successivamente.