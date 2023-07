Tenta di derubare l’appartamento ma finisce seviziato dal proprietario

La vittima è stata ritrovata dagli agenti con lividi in varie parti del corpo ed il volto tumefatto

Era entrato in casa per derubare l’appartamento ma qualcosa è “andata per il verso giusto” e a rimanere vittima di un presunto reato è rimasto il ladro. È accaduti a Foggia dove un giovane di 26 anni è stato sorpreso mentre era intento a depredare l’immobile dal proprietario che, con l’aiuto di tre suoi amici, lo ha tenuto sotto sequestro per qualche ora, sottoponendolo a violenze e sevizie e filmando il tutto.

Due dei presunti aggressori sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile intervenuti dopo la denuncia di scomparsa inoltrata dalla madre della vittima e altri due sono ricercati. Le accuse sono di sequestro di persona e lesioni personali.

La vittima è stata ritrovata dagli agenti con lividi in varie parti del corpo ed il volto tumefatto ed è stato portato al pronto soccorso al Policlinico Riuniti di Foggia.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, i quattro avrebbero chiuso il giovane in una stanza dell’abitazione in centro a Foggia sottraendogli il cellulare, facendolo sedere sul pavimento ed utilizzandolo come poggiapiedi, schernendolo e filmando il tutto con un telefono cellulare.