I militari lo stavano seguendo da un pezzo, dopo una segnalazione

CATANIA – I carabinieri di Piazza Verga hanno arrestato un 37enne per tentato furto aggravato a San Berillo. Erano stati avvertiti dal proprietario di una macchina, che lo aveva visto in flagrante rovistare nel mezzo.

Acquisita la descrizione, lo hanno individuato e seguito, intercettandolo in flagrante mentre ci stava riprovando, su un’altra auto in sosta. L’arresto è già stato convalidato e rientra nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati, disposti e coordinati secondo le linee guida del comando provinciale.

Le fasi delll’arresto

L’arresto è avvenuto attorno alle 19 di ieri. Pedinato fino al quartiere San Berillo, credendo di non essere visto e dopo aver scelto una berlina, si sarebbe avvicinato e avrebbe tirato fuori dalla tasca un martelletto “frangivetro”, con il quale ha cercato di rompere un deflettore.

A quel punto, immediato è scattato l’intervento dei militari dell’Arma che lo hanno subito bloccato e messo in sicurezza e, dopo la perquisizione, è stato naturalmente recuperato l’arnese da scasso.

Lo scambio d’informazioni con la centrale

Il rapido scambio di informazioni con i colleghi della Centrale Operativa ha permesso di accertare in tempo reale che il 37enne catanese era già stato arrestato per reati analoghi; anche per questo motivo, i Carabinieri lo hanno arrestato per tentato furto aggravato su autovettura in sosta.