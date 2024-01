Tenta di rubare dei pantaloni, arrestato un immigrato: sarà espulso

Portato al Cpr di Caltanissetta

CATANIA – Stava per rubare un paio di pantaloni in un negozio di via Etnea, ma è stato bloccato dal personale di vigilanza del negozio. Poi la Polizia lo ha denunciato per tentato furto. Il protagonista è un tunisino di 23 anni. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe risultato destinatario di un ordine di espulsione al quale non aveva ottemperato.

Per questo motivo la polizia lo ha accompagnato nel Cpr di Caltanissetta, in contrada Pian del Lago, in attesa della sua espulsione dal territorio italiano.