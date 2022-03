Tentano due rapine, ma i dipendenti li mettono in fuga

Al terzo tentativo due malviventi sono riusciti a mettere a segno il colpo

PALERMO – Per due volte i banditi armati di pistola hanno fatto irruzione in due supermercati e per due volte sono stati cacciati anche in malo modo dai dipendenti. Solo alla terza il colpo è andato a segno.

È accaduto a Palermo, dove i cassieri del supermercato Paghi Poco in via Messina Marine, del Conad City in via Andrea Cesalpino hanno aggredito i rapinatori facendoli fuggire. In un caso il rapinatore ha ricevuto un pugno in faccia.

Dopo le prime due scorribande andate a vuoto al terzo tentativo sono riusciti a rapinare un altro supermercato al Villaggio Santa Rosalia. Il colpo è stato messo a segno al Paghi Poco di via Volontari italiani del sangue.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due è entrato nell’attività, si è diretto verso le casse, ha minacciato un dipendente e si è fatto consegnare circa 800 euro in contanti. Poi la fuga insieme al complice a bordo di uno scooter.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La polizia indaga sugli altri due tentativi di rapina, registrati quel giorno, andati in fumo. Dagli identikit forniti dalle vittime sembrerebbe che i rapinatori entrati in azione siano sempre gli stessi.