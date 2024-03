Tentato furto all’ex ospedale Vittorio Emanuele: asportati gli infissi

Un 32enne paternese è stato denunciato

CATANIA – Nel pomeriggio dello scorso 28 febbraio, personale del Commissariato di P.S. “San Cristoforo” a seguito di segnalazione al numero unico emergenze per persona sospetta presso l’ex struttura ospedaliera “Vittorio Emanuele”, sita a Catania in via Plebiscito, ha colto in flagranza di reato un soggetto nell’atto di asportare alcuni infissi dalla predetta struttura pubblica, alcuni dei quali già deposti in terra.

Il malfattore identificato per un 32enne paternese, soggetto pluripregiudicato, noto agli operatori è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.