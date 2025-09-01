Tentato furto in abitazione a Carini, in manette quattro palermitani

L'intervento dei carabinieri a Fondo Cicala

PALERMO – Hanno tentato un furto in abitazione a Carini, ma il colpo è fallito per l’arrivo dei carabinieri. I militari della stazione di Villagrazia di Carini e della Compagnia di Carini, hanno arrestato 4 palermitani, tra cui una donna, di età compresa tra i 56 e i 66 anni, accusati di tentato furto in abitazione aggravato e violazione di sigilli.

I carabinieri sono stati attirati dalla presenza di più auto parcheggiate nelle vicinanze di un’abitazione di Fondo Cicala, nota ai carabinieri perché sottoposta a sequestro. I militari si sono avvicinati all’appartamento dove, sono riusciti a bloccare i quattro indagati mentre tentavano di portare via condizionatori, scaldabagno elettrico, impianti elettrici ed altri oggetti. Tutta la refurtiva è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli arresti sono stati tutti convalidati dal Gip del Tribunale di Palermo.