Per i soldi della droga, il fratellastro ha chiamato il 112

CATANIA – Ha accoltellato la madre, di 62 anni, colpendola con una decina di colpi, perché si era rifiutata di dargli i soldi per comprarsi della droga, del crack di cui pare facesse uso. E’ l’accusa contestata dalla polizia al figlio della donna, un 32enne.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio da agenti delle Volanti della Questura di Catania. La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro.

L’aggressione è avvenuta in un elegante palazzo del rione Cibali del capoluogo etneo, davanti al fratellastro del 32enne, un 24enne nato da un’altra relazione che ha chiamato il 112. Secondo quanto si è appreso all’arrivo della polizia il 32enne aveva l’arma ancora in mano.