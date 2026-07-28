 Colpi d'arma da fuoco contro imprenditore in provincia di Enna
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Tentato omicidio nell’Ennese, colpi d’arma da fuoco contro imprenditore

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Sparatoria mentre era in auto, è arrivato da solo al pronto soccorso
le indagini
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CENTURIPE (ENNA) – Tentato omicidio di un imprenditore agricolo sulla strada statale 575 in territorio di Carcaci, frazione di Centuripe, nell’Ennese.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Enna, la vittima era a bordo della sua macchina quando qualcuno gli ha sparato contro alcuni colpi di arma da fuoco.

I proiettili hanno centrato il mezzo e colpito l’imprenditore che, seppure rimasto ferito, è stato in grado di arrivare all’ospedale di Biancavilla (Catania). Non è considerato in pericolo di vita.

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La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.

Anche a Palermo un 17enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco.

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