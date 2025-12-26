 Tentato omicidio a Messina, moglie accoltella il marito: arrestata
Tentato omicidio a Messina, moglie accoltella il marito: arrestata

Indagini dei carabinieri
il litigio
MESSINA – Tentato omicidio, i carabinieri hanno arrestato a Messina una donna di 49 anni che la notte di Natale ha ferito il marito con un coltello da cucina.

Tentato omicidio a Messina

È stato il personale del 118, intervenuto per soccorrere l’uomo, ad avvertire i carabinieri. La donna, al culmine di un lite, ha aggredito il marito, che è stato ricoverato al Papardo.

La quarantanovenne, accusata di tentato omicidio, è stata rinchiusa nel carcere di Messina. L’uomo è tutt’ora ricoverato all’ospedale Papardo delòa città dello Stretto.

