Tentavano di rubare un Sh in via Garibaldi, arrestati due uomini

Un terzo arresto è avvenuto a poche ore di distanza

CATANIA – Tre persone sono state arrestate nel giro di poche ore dai carabinieri a Catania nel corso di controlli potenziati in città e provincia per contrastare l’illegalità diffusa. Sono un 32enne e un 39enne sorpresi a rubare uno scooter Honda Sh 125 in via Garibaldi e un 38enne che aveva rubato prodotti per un valore di 100 euro in un negozio di casalinghi di viale Kennedy. Tutti e tre gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato gli arresti.