Tenuta Borgo Fiorito: la location da sogno

Nel cuore di Palermo sorge Tenuta Borgo Fiorito: una location esclusiva e suggestiva, che rappresenta oggi uno dei riferimenti più apprezzati per matrimoni e ricevimenti. Immersa in un contesto verde e raffinato, la tenuta coniuga eleganza architettonica, scenari naturali e servizi personalizzati. Un luogo che offre un’esperienza che trasforma ogni evento in un racconto memorabile.

Tenuta Borgo Fiorito: una cornice naturale e suggestiva

Tenuta Borgo Fiorito si distingue per l’armoniosa integrazione tra spazi interni ed esterni: vaste aree verdi, un giardino d’inverno e la piscina, oltre a una grande sala interna impreziosita da lampadari in cristallo e raffinati panneggi, creano ambientazioni ideali per ogni fase del ricevimento. La versatilità degli spazi consente di concepire scenari eleganti e personalizzati, dal banchetto al taglio della torta, fino agli scatti fotografici più evocativi.

Servizi su misura per ogni esigenza

L’offerta di Tenuta Borgo Fiorito si articola in un ventaglio completo di servizi progettati per accompagnare gli sposi e gli organizzatori in ogni fase dell’evento:

Banqueting di alta qualità: il servizio catering interno propone menù ispirati alla cucina tradizionale e mediterranea. Sono comunque adattabili a esigenze specifiche, come menù vegetariani, vegani, per celiaci o altre esigenze alimentari, con attenzione anche a intolleranze e regimi particolari.

Wedding Planner dedicato con esperienza da quasi 40 anni nel mondo dei matrimoni: Rosa Li Sacchi, titolare della tenuta e anima organizzativa dell’intera struttura, segue in prima persona ogni dettaglio dell’evento, offrendo un servizio completo e su misura. Rosa accompagna le coppie lungo tutto il percorso: dalla consulenza iniziale al coordinamento logistico, dagli allestimenti personalizzati alla selezione musicale, fino alla cura di ogni aspetto che renda il matrimonio unico e impeccabile. Una guida esperta, empatica e presente, capace di trasformare ogni sogno in realtà.

Allestimenti personalizzati: tensostrutture, decorazioni e soluzioni “a tema” permettono di plasmare l’ambiente in sintonia con lo stile desiderato. Il tutto garantendo coerenza estetica e funzionale a ogni fase del ricevimento.

Affidabilità e cura del dettaglio

La qualità dell’offerta e l’attenzione al cliente emergono anche dal riscontro delle coppie che hanno scelto Tenuta Borgo Fiorito per celebrare il loro giorno speciale. Su piattaforme di settore, la struttura registra valutazioni eccellenti, con feedback che sottolineano professionalità del personale, qualità del servizio, cura del dettaglio e alto livello della ristorazione. Numerose recensioni parlano di una esperienza “da favola”, confermando il ruolo della tenuta come location privilegiata per chi desidera un matrimonio elegante, curato e senza compromessi.

Alla solidità della location si affianca l’esperienza della famiglia Li Sacchi, proprietaria della tenuta e da tempo protagonista nel panorama della ristorazione. Una storicità costruita su competenza, passione e conoscenza profonda dell’accoglienza, che oggi si traduce in una gestione attenta e professionale di ogni evento. Un patrimonio di know-how che rappresenta una garanzia concreta di qualità, cura del servizio e attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per la riuscita di ricevimenti ed eventi di alto livello.

Tenuta Borgo Fiorito è un luogo per eventi che restano nel cuore

Che si tratti di nozze, celebrazioni private o eventi corporate, Tenuta Borgo Fiorito unisce la bellezza di un ambiente naturale e raffinato alla solidità di un’organizzazione professionale. La capacità di adattare gli spazi e i servizi alle esigenze specifiche di ogni cliente trasforma ogni evento in un’esperienza personalizzata, dove ogni elemento — dal banqueting all’allestimento — contribuisce a creare un ricordo indelebile per gli ospiti.