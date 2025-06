Termini, il sindaco Terranova: lo stallo dell’ex Blutec ci preoccupa

Chiesto un nuovo incontro con il ministro Urso e alla Regione

TERMINI IMERESE – “La situazione di Blutec ci preoccupa. Su questo non abbiamo notizie dall’ultimo incontro avvenuto, lo scorso anno, al ministero, alla presenza del ministro Urso. Abbiamo già chiesto notizie ad Urso, le aspettavamo a febbraio. Stiamo continuando a chiedere un incontro con il ministro ma, contestualmente, chiediamo anche un incontro in assessorato regionale. Noi stiamo lavorando ma, dall’altra parte, vorremmo avere una chiarezza istituzionale che, in questo momento, sta mancando”.

Così il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, parlando a margine di una conferenza stampa a Palermo. “Non è stato presentato – prosegue – il piano industriale da Pelligra. Non abbiamo notizie neppure dalla Regione. Le notizie sono quelle che ci pervengono dalla stampa, di un possibile ingresso di Nicolosi, ma non abbiamo conferma. La situazione ci preoccupa”, conclude Terranova.