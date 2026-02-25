Termini Imerese, Pd e M5s ricandidano Terranova: centrodestra spaccato

La sindaca uscente è l'unica certezza in vista delle amministrative

TERMINI IMERESE (PALERMO) – A Termini Imerese per le prossime elezioni amministrative c’è un’unica certezza: la ricandidatura della sindaca in carica Maria Terranova che è stata eletta appoggiata dal Movimento 5 Stelle e dal Pd.

Dal centro sinistra si è staccato un movimento civico di sinistra Città Porto che sostiene la candidatura di Nicola Mendolia.

Nel centrodestra, al momento, non è stato sciolto il nodo della candidatura unitaria. Al momento sono due i papabili. Il primo è l’ex sindaco Francesco Giunta appoggiato da Udc, Noi Moderati, Forza Italia e Lega. Il secondo è il senatore Antonio Battaglia, sostenuto da Fratelli d’Italia con in prima linea il senatore Raul Russo e il coordinatore Salvatore Burrafato. Si sono svolte alcune riunioni del centrodestra ma i due fronti non sono riusciti a trovate l’unità.