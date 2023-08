Termini Imerese, Comella lascia Italia Viva: “Linea non condivisibile”

Il consigliere annuncia: "Confronto con i sostenitori per stabilire il futuro"

1' DI LETTURA

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Fabio Comella, consigliere comunale di Termini Imerese, lascia Italia Viva. L’esponente politico, che nel 2021 aveva aderito al partito di Matteo Renzi, ha annunciato di voler abbandonare IV. “Non ne condivido più la linea a livello provinciale – dice Comella – con scelte calate dall’alto e senza il necessario confronto con il territorio. Una situazione difficilmente spiegabile a tanti compagni di viaggio. Nel 2021 ho aderito nel momento in cui Italia Viva era al minimo dei consensi, a dimostrazione di una scelta non di convenienza ma di convinzione nel progetto. Adesso avvierò un confronto in tanti amici e sostenitori per stabilire il futuro”.