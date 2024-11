Termini Imerese, controlli dei carabinieri: un arresto e denunce

In manette un trentenne per reati di droga

TERMINI IMERESE (PALERMO) – I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un uomo di 30 anni, per detenzione ai fini di spaccio di droga e per resistenza a pubblico ufficiale.

La bici elettrica e lo spaccio

L’indagato era alla guida di una bicicletta elettrica è stato controllato dai carabinieri. Ed è stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish, nascosta nella bici.

Trovati nella casa del giovane altri 60 grammi di hashish in dosi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e 100 euro. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I controlli

Denunciato anche un ragazzo di 17 anni sorpreso alla guida di una vettura che, per sfuggire ai carabinieri, ha tentato una fuga tra le strade di Termini Imerese.

Deferito, inoltre, un camionista di 32 anni che, bloccato nel corso di un controllo tra Trabia e Aliminusa, era in stato di alterazione psicofisica per l’uso di stupefacenti.

Nella cabina del mezzo sono stati trovati due grammi di hashish. L’autotrasportatore non ha voluto sottoporsi ai controlli medici in ospedale. Per questo è stato denunciato. Altri tre uomini di Termini Imerese sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di droghe.

Infine nei pressi di alcuni istituti di formazione nel paese, i carabinieri e i cinofili hanno trovato spinelli e diversi grammi di hashish.