Termini Imerese, furto con spaccata in due tabacchi

Portati via soldi, sigarette e gratta e vinci

1' DI LETTURA

TERMINI IMERESE (PA) – Due ladri hanno mandato in frantumi la vetrina della tabaccheria Grispino di piazza Alcide De Gasperi, a Termini Imerese, utilizzando un blocco di tufo, di oltre 25 chili, portando via i 600 euro che erano nella cassa. Stessa tecnica in un’altra Tabaccheria, la Bova, nella parte bassa della città. Qui il bottino è stato di 4 stecche di sigarette, circa mille gratta e vinci e 500 euro in monete.