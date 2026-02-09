 Termini Imerese, Noi Moderati sostiene Giunta a sindaco
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Termini Imerese, Noi Moderati sostiene la candidatura di Giunta a sindaco

L'annuncio di Dell'Utri e Nasca
verso le amministrative
di
1 min di lettura

TERMINI IMERESE – I coordinatori, regionale e provinciale, di “Noi Moderati”, Massimo Dell’Utri e Michele Nasca, raccogliendo la disponibilita’ di altri partiti della coalizione di centrodestra, comunicano il pieno sostegno alla candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Giunta.

Termini Imerese, la candidatura

“Manifestiamo apprezzamento per Francesco Giunta, professionista qualificato e competente, con grande esperienza politica e amministrativa nonché molto radicato nel territorio”, dicono gli esponenti di Noi Moderati.

“La candidatura di Giunta – aggiungono Dell’Utri e Nasca – può considerarsi ben rappresentativa dell’ampia area moderata da sempre maggioranza nella Città delle Terme. Si auspica che anche altre forze politiche, nei prossimi giorni, formalizzino il sostegno ufficiale alla candidatura Giunta al fine di offrire all’elettorato una coalizione forte e coesa.”

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI