Termini Imerese, Noi Moderati sostiene la candidatura di Giunta a sindaco

TERMINI IMERESE – I coordinatori, regionale e provinciale, di “Noi Moderati”, Massimo Dell’Utri e Michele Nasca, raccogliendo la disponibilita’ di altri partiti della coalizione di centrodestra, comunicano il pieno sostegno alla candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Giunta.
Termini Imerese, la candidatura
“Manifestiamo apprezzamento per Francesco Giunta, professionista qualificato e competente, con grande esperienza politica e amministrativa nonché molto radicato nel territorio”, dicono gli esponenti di Noi Moderati.
“La candidatura di Giunta – aggiungono Dell’Utri e Nasca – può considerarsi ben rappresentativa dell’ampia area moderata da sempre maggioranza nella Città delle Terme. Si auspica che anche altre forze politiche, nei prossimi giorni, formalizzino il sostegno ufficiale alla candidatura Giunta al fine di offrire all’elettorato una coalizione forte e coesa.”