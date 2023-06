Termini Imerese, pubblicato il bando per la vendita di Blutec

Il termine per presentare la domanda di acquisto scade il 15 settembre

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ stato pubblicato il bando per la vendita dell’ex Blutec di Termini Imerese, che ha preso il posto dell’ex stabilimento Fiat.

Il termine per presentare le offerte per l’acquisto di Bu Termini Imerese, facente capo alla società Blutec Spa in amministrazione straordinaria, è il 15 settembre 2023, alle 13.

Bu Termini Imerese comprende lo stabilimento industriale ex Fiat, la fabbrica di piccola lastratura e il sito plastic components and module automotive (ex Magneti Marelli).

L’invito dell’avviso è a “tutti i soggetti interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili e garantite per l’acquisto dell’intera Bu Termini Imerese, ovvero dei sotto rami con inclusione dei rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con 564 dipendenti, le immobilizzazioni materiali e immateriali di Blutec Spa in amministrazione straordinaria, i marchi nonché ogni altro elemento o documento o conoscenza”.

“Il ramo d’azienda ovvero i sotto rami – si legge nell’avviso – saranno ceduti liberi da gravami, debiti e qualsiasivoglia altra passività anteriore alla data di cessione. Il soggetto offerente dovrà, inoltre, garantire per almeno due anni l’attività del perimetro aziendale degli stabilimenti di Termini Imerese, il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del piano industriale. E’ stata già messa a disposizione una virtual data room con le informazioni relative a Bu Termini Imerese”.