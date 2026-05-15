 Termini, sequestrati gadget falsi per lo scudetto dell'Inter
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Termini, sequestrati gadget taroccati per lo scudetto dell’Inter

Sequestro gadget falsi Inter
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L'operazione della guardia di finanza
PROVINCIA DI PALERMO
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TERMINI IMERESE – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato gadget, magliette e bandiere dell’Inter contraffatti pronti per essere venduti in occasione della vittoria dello scudetto dei nerazzurri. La scoperta durante i controlli on line sui principali social network. E’ stata individuata un’attività commerciale di Termini Imerese, nel settore pubblicitario, che promuoveva la vendita di prodotti taroccati con i loghi di squadre calcistiche di Serie A.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per la realizzazione dei prodotti e numerosi articoli contraffatti come bandiere, magliette e termo-adesivi riportanti soprattutto lo stemma dell’Inter.

Il materiale sarebbe stato venduto in occasione della fase conclusiva del campionato e dei festeggiamenti legati al titolo vinto dal Football Club Internazionale. E’ stato adottato un provvedimento di oscuramento del sito internet e dei profili social utilizzati per pubblicizzare e commercializzare la merce contraffatta.

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