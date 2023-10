Termini, simulò di aver subìto una rapina: arrestato un corriere

L'autotrasportatore accusato di aver sottratto 700 euro di incasso alla società per cui lavorava

TERMINI IMERESE – I carabinieri della Compagnia di Termini Imerese, hanno arrestato un autotrasportatore 34enne palermitano per i reati di appropriazione indebita e simulazione di reato. L’uomo aveva denunciato di avere subito una rapina mentre effettuava delle consegne, in contrada Molara di Termini Imerese, con un autocarro della ditta per cui lavorava. Ha raccontato che due banditi a bordo di uno scooter, a volto coperto e armati di coltello, lo avevano costretto a fermarsi rapinandolo dell’incasso e dandosi immediatamente alla fuga.

I militari dopo aver esaminato i diversi impianti di video sorveglianza presenti nella zona, rilevato le sue numerose dichiarazioni incongruenti, e dopo aver effettuato una perquisizione sullo stesso automezzo condotto dal corriere, sono riusciti a ricostruire i fatti realmente accaduti. Era stato lui stesso che si era impossessato di parte dell’incasso giornaliero della società per cui lavorava, nascondendo la somma di oltre 700 euro. L’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese.