Termini, tentata rapina alla BNL: arrestato un pluripregiudicato

Il colpo sventato lo scorso novembre. Indagini condotte dalla polizia del locale commissariato

TERMINI IMERESE – La Polizia di Stato del commissariato di Termini Imerese ha eseguito l’arresto di un pluripregiudicato, G.C., per una tentata rapina alla filiale della BNL della cittadina in provincia di Palermo lo scorso 7 novembre. L’uomo, su disposizione del gip di Termini Imerese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini dei poliziotti hanno permesso, attraverso l’acquisizione di informazioni e l’analisi dei sistemi di video sorveglianza, di ricostruire un quadro fortemente indiziario a carico dell’indagato ritenuto responsabile della tentata rapina avvenuta lo scorso 7 novembre ai danni della banca. L’uomo, nel primo pomeriggio di quel giorno, si è recato presso i locali della banca e minacciandoli ha intimato i dipendenti di consegnare il denaro, strattonando uno degli impiegati; non è riuscito nel suo intento perché messo in fuga dalla decisa resistenza opposta dal personale della banca. Gli stessi dipendenti hanno dato immediatamente l’allarme e l’uomo, non appena individuato è stato segnalato per il reato di tentata rapina alla procura presso il Tribunale di termini Imerese che ha richiesto al Gip l’emissione della misura cautelare, ottenendola. Il denunciato, poco prima di tentare la rapina alla BNL di Termini Imerese, aveva fatto ingresso presso un altro istituto bancario termitano con la medesima intenzione.