Terna completa la posa del ramo Ovest del Tyrrhenian link

Tra Sicilia e Sardegna

PALERMO – È stata completata la posa del primo cavo sottomarino del ramo ovest del Tyrrhenian Link, una delle più rilevanti opere infrastrutturali realizzate da Terna per il Paese. Il collegamento unirà la Sicilia e la Sardegna, toccando la profondità record di 2150 metri: un primato mondiale per un elettrodotto in corrente continua ad alta tensione posato in mare. Lo si legge in un comunicato di Terna.

Installati 480 chilometri di cavo sottomarino

In poco più di tre mesi sono stati installati circa 480 chilometri di cavo sottomarino, da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (PA), a Terra Mala (CA). La posa è avvenuta in due fasi: la prima, di 200 km, conclusa a settembre; la seconda, di 280 km, avviata a fine novembre. Le attività si sono concluse al largo della costa sarda di Quartu Sant’Elena (Cagliari) a bordo della nave Aurora di Nexans.

Investimento da 3,7 miliardi

Il Tyrrhenian Link, per il quale Terna prevede un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro, comprende due collegamenti in corrente continua a 500 kV. Si tratta del il ramo est tra Campania e Sicilia e dell ramo ovest tra Sicilia e Sardegna. L’infrastruttura si estenderà per circa 970 km di tracciato in cavo marino, con una capacità di trasporto di 1.000 MW per ciascuna tratta. Il completamento dell’opera è previsto per il 2028.

Verso la decarbonizzazione

Grazie alla sua capacità di trasmissione, conclude la nota, ” il Tyrrhenian Link contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. L’infrastruttura rafforzerà l’interconnessione tra Campania, Sicilia e Sardegna.