Ternana-Palermo 0-0: reti bianche all’intervallo – LIVE

La cronaca della sfida valida per l'ottava giornata del torneo cadetto

3' DI LETTURA

PALERMO – A Terni per uscire dal momento negativo e ritrovare il successo. Il Palermo di Corini scende in campo, nel match valido per l’ottava giornate del campionato di Serie B, per sfidare la Ternana di Lucarelli e ritrovare la gioia dei tre punti che manca dalla sfida interna contro il Genoa del 9 settembre.

Gara insidiosa per i rosa, provenienti da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, contro la compagine di Lucarelli che, al contrario, è in un ottimo momento di forma con tre vittorie consecutive.

Il tecnico del Palermo Corini decide di tornare al 4-3-3 con Pigliacelli tra i pali, linea difensiva composta da Mateju a destra, Nedelcearu e Marconi centrali e Sala sulla corsia mancina, a centrocampo il trio composto da Segre, Stulac e Saric mentre in avanti spazio ad Elia e Di Mariano sugli esterni a supporto di Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Primo pallone affidato alla compagine rosanero che attacca da destra verso sinistra in completo interamente bianco, maglia rossoverde e pantaloncini neri per la Ternana. L’arbitro Manganiello fischia l’inizio delle ostilità allo stadio “Libero Liberati” di Terni. Padroni di casa subito vicini al gol, dopo soli due minuti, con il colpo di testa di Capuano direttamente da corner che non trova di poco la porta. Al 7′ ci prova ancora la Ternana con il tiro di Coulibaly al volo dall’interno dell’area rosanero dopo la sponda di Donnarumma, pallone ampiamente alto sopra la traversa. Momento positivo per gli uomini di Lucarelli e altra occasione, sempre di testa su corner, al 13′ con Sorensen ma anche in questo caso il giocatore della Ternana non trova la porta. Prova a farsi vedere anche il Palermo, al minuto quattordici, con un tiro dalla distanza di Stulac ampiamente fuori dallo specchio della porta. Primo cartellino giallo del match, al 19′ comminato a Segre per gioco pericoloso su Di Tacchio. Al 22′ ancora una ghiotta occasione per la Ternana per portarsi in vantaggio: Partipilo serve Palumbo sulla sinistra, conclusione ad incrociare sul mancino del capitano rossoverde che esce sfiorando il palo alla sinistra di Pigliacelli.

Minuto ventotto, anche il Palermo va vicinissimo al vantaggio con Saric che si inserisce in area, riesce a far passare il rasoterra basso ma Elia non riesce a chiudere in tap-in a porta vuota. Al 33′ primi cambi della partita per Ternana e Palermo, entrambi causa infortunio: tra i padroni di casa Diakite prende il posto di Capuano e tra i rosa Buttaro prende il posto di Sala. Al 37′ nuova occasione per la Ternana con Palumbo che serve perfettamente Corrado sulla corsa, pallone in mezzo del terzino rossoverde sul quale però non arriva nessuno e l’azione si spegne con un nulla di fatto. Al 44′ ammonizione anche tra le fila dei padroni di casa per Cassata, inevitabile dopo aver interrotto fallosamente la ripartenza di Elia. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro Manganiello fischia la fine del primo tempo con il risultato ancora a reti bianche tra Ternana e Palermo.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO

TERNANA (4-3-2-1): 1 Iannarilli; 13 Mantovani, 4 Sorensen, 19 Capuano (33′ Diakite), 91 Corrado; 2 Coulibaly, 14 Di Tacchio, 29 Cassata; 5 Palumbo (cap.), 21 Partipilo; 9 Donnarumma.

A disposizione: 12 Krapikas, 7 Capanni, 8 Proietti, 16 Rovaglia, 18 Moro, 20 Paghera, 23 Diakite, 24 Ghiringhelli, 25 Defendi, 30 Celli, 32 Pettinari, 87 Martella.

Allenatore: Lucarelli.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 3 Sala (34′ Buttaro); 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 12 Massolo, 5 Gomes, 7 Floriano, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 34 Devetak, , 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

ARBITRO: Manganiello (Pinerolo). Assistenti: Liberti (Pisa) – Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Andreano (Prato). VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Lombardi (Brescia).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Segre, Cassata.