Terranova firma il protocollo tra Aeronautica Militare e Città dei Motori

Ecco cosa prevede

Ieri pomeriggio presso la sede nazionale ANCI a Roma è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Aeronautica Militare, il presidente di “Città dei Motori”, l’associazione che rappresenta 35 comuni con vocazione motoristica e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Alla firma dell’accordo erano presenti Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di “Città dei Motori”, Giovanni Francesco Adamo, Generale di brigata aerea, capo del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e Maria Terranova, Vice presidente ANCI e Sindaco della Città di Termini Imerese.

Tra gli obiettivi del documento sottoscritto si legge: promuovere la storia e la tipicità motoristica italiana anche nel campo aeronautico, diffondere i valori e la cultura rappresentati dall’Aeronautica Militare, valorizzare il patrimonio storico, industriale e museale legato al volo, creare un collegamento tra musei motoristici e militari, organizzare eventi e iniziative comuni da inserire nel calendario nazionale integrato degli eventi di settore previsto dal Piano nazionale del turismo motoristico.

L’evento è stato aperto dall’intervento della vice presidente Anci e Sindaco di Termini Imerese Maria Terranova che ha sottolineato come: “Il movimento turistico legato ai motori abbia mosso in Italia, soltanto nel 2019, 4 milioni di persone, mostrandosi fondamentale per il Pil del nostro Paese. Il protocollo tra Città dei Motori e Aeronautica Militare coglie appieno l’importanza e la necessità di “fare sistema” per sfruttare al meglio le potenzialità che il nostro Paese, con le sue eccellenze, può offrire trasformando una potenzialità in qualcosa di fruibile nelle regioni e nei nostri territori. Una straordinaria opportunità di tipo turistico che possiamo cogliere grazie a risorse significative che oggi abbiamo ma che dobbiamo utilizzare rapidamente e bene, avendo il giusto supporto e apporto di personale e capacità progettuale. L’Anci sarà, come sempre, attenta e vigile e al fianco di tutti coloro che vorranno investire, con coraggio e visione, in sempre nuove e straordinarie sfide”.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.