Terrasini, non diffamò il dirigente regionale: assolta ex consigliera

Tutto era nato da una dichiarazione pronunciata durante una seduta del consiglio comunale

PALERMO – Il giudice monocratico del tribunale di Palermo Mario Faillaci ha assolto l’ex consigliera comunale Eva Deak dal reato di diffamazione aggravata nei confronti del dirigente regionale Mauro Verace, in relazione alle dichiarazioni da lei pronunciate durante una seduta del consiglio comunale di Terrasini.

“Si conclude così una lunga vicenda giudiziaria – spiega il legale dell’ex consigliera comunale, l’avvocato Stefano Vitale – che l’ha vista coinvolta quale imputata per il reato di diffamazione che invece la stessa non ha mai commesso poiché si è limitata a riportare in consiglio comunale delle affermazioni veritiere e mai diffamatorie rilevate da blog e siti Internet rispetto a delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il dirigente regionale Mauro Verace in relazione alla sua opera inerente lo smaltimento di rifiuti a livello regionale”.