Terrasini piange Fina e Simona: “Addio a due angeli della nostra comunità”

Il cordoglio del sindaco Giosuè Maniaci

TERRASINI (PALERMO) – La comunità di Terrasini è in lacrime per la scomparsa di due giovani donne. Si tratta di Fina Taormina e Simona Bartolotta, scomparse a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. A ricordarle è il sindaco Giosuè Maniaci, attraverso un messaggio di cordoglio condiviso sui social.

“Tanti ricordi di infanzia”

“Altri due angeli della nostra comunità tornano alla casa del Padre dopo aver contrastato invano un male incurabile. Vogliamo stringerci accanto alle famiglie Bartolotta, Trupiano, Taormina ai familiari tutti e agli amici – scrive il primo cittadino -. Simona viveva da anni ormai in Belgio con il compagno Salvo e da lì sta tornando a Terrasini”.

“La bontà e il sorriso dolce”

Tanti i ricordi di infanzia, tante le giornate passate insieme a giocare a scherzare, sempre solare sempre pronta alla battuta, sempre vivace e spigliata, con un ricordo al papà Ciccio e alla mamma Erina”.

Poi il ricordo di Fina Taormina: “Conosciuta da tutti in paese, moglie di Damiano Trupiano, la ricordiamo per le sua bontà, per il suo sorriso dolce ed elegante, per aver contrastato la sua malattia con riserbo. Davvero una bella persona”.

Terrasini piange Fina e Simona: l’ultimo saluto

Mercoledì e venerdì l’addio alle due donne: “Simona arriverà in Sicilia venerdì mattina e alle 15.30 gli daremo l’ultimo saluto nella chiesa della Provvidenza alla marina – precisa Maniaci -. Saluteremo Finella mercoledì pomeriggio alle 16, nella chiesa madre. Possano andare a queste famiglie il calore e l’affetto delle nostra comunità”.