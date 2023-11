Terre delle Balestrate inserita nel registro delle cooperative della Regione

Si tratta della terza in Sicilia e la prima in provincia di Palermo

BALESTRATE (PALERMO) – La cooperativa Terre delle Balestrate è stata ufficialmente inserita nel registro delle cooperative di comunità della Regione Siciliana. Lo rende noto il dirigente generale del dipartimento regionale Attività produttive, che ha completato un iter durato alcuni mesi e che accredita l’ente sulla base della norma varata dal Parlamento siciliano nel 2018.

Secondo gli uffici si tratta della terza cooperativa di comunità siciliana iscritta nel registro, la prima nella provincia di Palermo. Il riconoscimento, disciplinato da un decreto dell’assessorato regionale Attività produttive del 2019, riconosce “il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare”, e ha l’obiettivo di agevolare “attraverso gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità all’esercizio di funzioni pubbliche, promuovendo le capacità progettuali e imprenditoriali delle cooperative medesime”.

“Stiamo costruendo un nuovo modello”

Terre delle Balestrate è stata costituita nel marzo 2023 e vanta già diverse attività di successo tra cui la partecipazione al festival dei Borghi dei tesori che ha visto Balestrate affermarsi tra le cinque località più visitate in Sicilia. “Passo dopo passo – spiega il presidente Riccardo Vescovo – stiamo costruendo un nuovo modello di sviluppo che parte del basso ma è in grado di dialogare con le istituzioni per creare opportunità di crescita e sviluppo diffuso. Riteniamo sia un modello che possa essere replicato in tutta l’Isola anche alla luce delle criticità finanziarie che hanno colpito molti enti locali”.