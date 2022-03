Terremoto 7.3 in Giappone, allerta tsunami: le immagini delle webcam

Si prevedono onde alte un metro. Due milioni di case senza elettricità

Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato nella regione del Tohoku, a nord est del Giappone, alle 23:36 ora locale (le 15:36 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Fukushima a 60 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l’intensità della scossa in 6 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Al momento non ci sono segnalazioni di vittime. GUARDA IL VIDEO DELLE WEBCAM

Niente elettricità

Ma solo nella città di Tokyo circa 700 mila abitazioni sono senza energia elettrica. L’agenzia elettrica nazionale (Tepco) informa che sono in corso controlli alla centrale nucleare Fukushima colpita 11 anni fa da uno tsunami. Il sisma è stato registrato a una profondità di 60 chilometri al largo delle coste nordorientali del Paese. Si prevedono onde di tsunami di circa un metro. Circa due milioni di abitazioni sono senza elettricità. Lo riferisce l’azienda elettrica nazionale.