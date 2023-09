Terremoto magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Nessun danno a persone o cose

FIRENZE – Terremoto in provincia di Firenze. In mattinata la terra ha tremato a Marradi, comune dell’entroterra toscano. Il terremoto si è verificato alle 5.10, come evidenzia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv): magnitudo 4.8. La scossa è stata avvertita distintamente in varie zone della vicina Romagna colpita dall’alluvione di maggio, in particolare nelle zone interne delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

Sciame sismico

L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 tre chilometri a sud-ovest di Marradi. Il sisma, secondo l’Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti. La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a sette chilometri di profondità, ed è avvenuta a 4 chilometri a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 chilometri in linea d’aria da Marradi.

Nessun danno a persone o cose

Gente in strada a Marradi per lo spavento a causa del terremoto ma al momento non risultano danni a persone e cose. “Le scosse di terremoto hanno spaventato la popolazione di Marradi che è scesa per strada – spiega la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze -. È stato attivato il Centro operativo comunale. La Sala di Protezione civile, che sta monitorando la situazione, non ha ricevuto al momento segnalazioni di danni a cose e persone”.

Verifiche in corso

Tante, si spiega dai vigili del fuoco, le chiamate al Nue 112 di persone che chiedono informazioni, ma al momento una sola richiesta di intervento effettuata dal distaccamento di Marradi per una verifica svolta presso una struttura Rsa con esito negativo. Su disposizione del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo e il funzionario del comando stanno raggiungendo il distaccamento di Marradi.