Terremoto, sciame sismico nel Messinese: registrata scossa 4.0

MESSINA – Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall’Ingv alle 14:54 in provincia di Messina.

Terremoto, sciame sismico nel Messinese

L’ipocentro è stato localizzato a 2 chilometri a sud di Militello Rosmarino, nella zona dei Nebrodi, a una profondità di 8-9 chilometri. La scossa è stata avvertita in diversi paesi nelle province di Messina e Catania. Non si registrano danni a cose o persone

Dopo la prima scossa, una seconda scossa è stata registrata con magnitudo 2.1 nella stessa zona e una terza scossa 2.4 ad Alcara Li Fusi.