Terremoto, scosse in Sicilia: ecco dove

Sono state avvertite

ROMA – Un terremoto di magnitudo 4.3 è stato registrato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nelle zona delle Isole Eolie. Il sisma è avvenuto alle 2:49 ad una profondità di 11 chilometri nell’area vicina ad Alicudi. Lo riporta l’agenza Ansa.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata alle Isole Eolie è stata avvertita dalla popolazione anche a Palermo e nel Messinese. In precedenza un’altra scossa, di magnitudo 4.6, era stata registrata dall’Ingv sempre nella stessa zona. Il sisma sarebbe stato avvertito anche in diversi comuni del palermitano e nella provincia di Reggio Calabria.