Torna la paura, cosa sta emergendo dalle prime verifiche. Era in corso il carnevale. Gli aggiornamenti

BRUXELLES – Terrore in Belgio. Auto contro la folla assiepata per una manifestazione popolare legata al carnevale questa mattina alle 5 a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, nel Belgio.

Un primo bilancio è di 4 morti, 12 feriti gravi e una ventina di feriti più leggeri, secondo il borgomastro di La Louvière Jacques Gobert. Lo riferisce l’agenzia Belga.