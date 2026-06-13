Le rive del lago di Ginevra potrebbero fare da sfondo al tanto atteso accordo

“C’è un testo comune Iran-Usa”. Possibile firma già domenica. Le rive del lago di Ginevra potrebbero fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

“C’è un testo comune Iran-Usa”

Ma il condizionale è d’obbligo, mentre anche la città per ospitare la firma alimenta il disaccordo tra i due schieramenti. Dopo settimane di anticipazioni e smentite, perfino Abbas Araghchi si è sbilanciato affermando che “il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione”, per la quale si attende un responso chiaro della Repubblica Islamica e si guarda a Mojtaba Khamenei.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ritiene che l’unico modo per gestire le proprie scorte di uranio altamente arricchito sia diluirlo all’interno del Paese. “La nostra posizione è sempre stata che l’unico modo per gestire le scorte di materiale arricchito è diluirlo all’interno dell’Iran”, ha affermato Araghchi in un’intervista alla televisione di stato. Araghchi ha poi sottolineato che, una volta finalizzata, la bozza di accordo con gli Stati Uniti sarà firmata “a distanza”, il che potrebbe accadere “nei prossimi giorni”.

L’accordo

“Non appena saranno completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà inizialmente in modalità digitale. Ciascuna parte firmerà a distanza. Dopodiché, verrà annunciato che questo memorandum d’intesa è firmato da entrambe le parti”. Questo potrebbe accadere nei prossimi giorni. Sono molto fiducioso.

Il Pakistan ha annunciato: “Raggiunto un testo definitivo e concordato dell’accordo di pace”, spingendo la speranza che questa sia la volta buona per l’intesa. E ha messo in guardia contro “l’incessante campagna di disinformazione condotta da coloro che vogliono sabotare l’accordo di pace”. Perché le rivendicazioni incrociate sui punti dell’intesa – che parlano soprattutto ai fronti interni e agli alleati di entrambi i Paesi – alimentano lo scontro. Con Donald Trump che scarica la sua irritazione su Teheran, che a suo dire “farebbe meglio a rimettersi in riga, e in fretta”.

Secondo Axios, portale che per primo ha avanzato la possibilità di una firma dell’accordo a Ginevra, quattro aerei C-17 statunitensi sono già decollati alla volta dell’Europa trasportando “materiale per un possibile viaggio” di J.D. Vance.

Video Trump: ‘Presto la firma dell’accordo con l’Iran’

Stando a Reuters online, sarà lui a firmare domenica l’intesa con la controparte iraniana, rappresentata dal capo negoziatore e presidente del Parlamento Mohammed Ghalibaf. E in serata, ad alimentare l’ipotesi si è aggiunta anche la notizia di una telefonata tra i ministri degli Esteri di Pakistan e Svizzera. Ma tutto resta ancora in gioco: “Qualsiasi speculazione su una firma in Svizzera o su un incontro faccia a faccia non è altro che un’illusione americana”, la replica dell’agenzia Fars vicina ai pasdaran.