Domenica 4 maggio 2025 alle ore 20,30 presso il Teatro Politeama di Palermo le associazioni “Oltre il Possibile Onlus” e “Aiutiamo il Burundi ETS” presentano lo spettacolo “The Beatles che passione – Yellow Submarine for Africa” evento musicale prodotto e realizzato da Fulvio Caruana, Direzione Artistica di Marcello Caruana e Germano Seggio. Parteciperanno Antonio Panzica, Germano Seggio Band, Fulvio Caruana, Marcello Caruana, Fabio Badalamenti, Luigi Turinese, la Music Academy Palermo Band ed inoltre le Guest star Rolando Giambelli e Cirrone Band. Conduce e presenta l’attore Vincenzo Crivello.

Lo spettacolo gode del patrocinio della ARS, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana Politeama Garibaldi, della Alessi Pubblicità e della Nuova Sair che è tra le più importanti cooperative sociali che operano nel settore socio-sanitario, con 20 sedi operative in tutta Italia.

dott. Marcello Caruana

Lo spettacolo ha lo scopo di raccogliere fondi per le attività benefiche a sostegno delle strutture realizzate. In particolare la “Oltre il Possibile Onlus”, che dal 2014, anno della sua costituzione,ha operato nella missione di St.Paul’s a Mymensingh, in Bangladesh, ed ha realizzato e sostiene,da alcuni anni, il centro Medico-ospedaliero di IHOSY in Madagascar,formato da personale fisso alle dipendenze della Onlus e dove si effettuano prestazioni ed interventi su tanti uomini, donne e bambini che non hanno alcuna assistenza sanitaria.

Dal 2016 l’associazione “AiutiamoilBurundi ETS” si propone, quale obiettivo primario, il contribuire al miglioramento delle condizioni del Burundi, considerato il Paese più povero del mondo, nel quale la povertà ha un impatto devastante e i tassi di mortalità infantile sono elevati e nel quale le donne muoiono ancora, frequentemente, di parto.

In particolare l’associazione “AiutiamoilBurundi ETS” ha realizzato un ponte umanitario con l’ospedale di Taormina, l’edificazione di una chiesa a Butahana, fornisce supporto economico all’ospedale di Karusi e ad alcuni orfanotrofi ed è in via di completamento l’edificazione di un centro per fornire rifugio per madri adolescenti e ai propri figli nel Burundi.

I momenti musicali prevedono l’esecuzione di brani molto conosciuti del repertorio dei Beatles, accompagnati da filmati d’epoca selezionati dal sig. Mario D’Alessandro, e vedranno la presenza del fondatore del BEATLES MUSEUM e dei Beatlesiani d’Italia Associati di Brescia, Rolando Giambelli, che si esibirà in una sua performance.

Inoltre interverrà Antonio Panzica con un proprio monologo sul mondo dei Beatles, della loro storia e delle loro canzoni.

Infine, durante lo spettacolo, vi saranno alcuni momenti dedicati ai ringraziamenti formulati dal Presidente della Onlus Oltre il Possibile, Dott. Raffaele Vitale e dal Dottore Stefano Cirillo per l’associazione “AiutiamoilBurundi ETS” rivolgendo un appello a devolvere il 5×1000 per le suddette Associazioni.

Lo spettacolo sarà presentato e condotto dall’attore Vincenzo Crivello. La manifestazione si concluderà con i saluti e i ringraziamenti da parte del Dott. Marcello Caruana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dott. Caruana Marcello – Cell. Mobile 333 30 40 523 email: marcellocaruana@tin.it