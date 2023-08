Pachino, lite tra il titolare di un’agenzia funebre e il custode del cimitero

La polizia ha denunciato l'imprenditore

PACHINO (SIRACUSA) – Il custode del cimitero comunale di Pachino, in provincia di Siracusa, è stato aggredito dal titolare di un’agenzia funebre.

Il custode è stato colpito con un pugno

Il titolare dell’agenzia, di 54 anni, avrebbe colpito il custode del cimitero con un pugno. La polizia ha denunciato l’aggressore per violenza e lesioni personali a un incaricato di pubblico servizio.

La dinamica dell’aggressione

L’aggressione sarebbe avvenuta in seguito alle lamentele del custode in merito al mancato versamento del contributo previsto per i diritti di una sepoltura. Il custode, una volta colpito, è caduto a terra e si è ferito a un braccio con i vetri della porta d’ingresso del suo ufficio, che andava in frantumi nel corso della lite.

Il cimitero è stato chiuso in seguito alla lite

Per quanto accaduto il cimitero è stato chiuso e l’aggressore dovrà rispondere anche di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.