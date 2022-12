Torino, auto contro un muro nella notte: morto un 18enne

L'incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino

TORINO – Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte a Caselle Torinese. Con altri tre amici era a bordo di una Ford Ka che, per cause in fase di accertamento, si è schiantata contro il muro di un’azienda all’angolo tra via alle Fabbriche e via Bona. La vettura, dopo l’impatto, ha preso fuoco.

Tre ragazzi sono riusciti ad uscire in tempo: per il quarto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo avvolto dalle fiamme, non c’è stato scampo. L’incidente si è verificato intorno alle 3: sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.