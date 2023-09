Torino, tentato omicidio dello studente palermitano: tre condanne

Lanciarono una bici elettrica sul giovane

Tutti e tre condannati e niente messa alla prova. Si conclude il processo di primo grado per il tentato omicidio dello studente palermitano Mauro Glorioso, avvenuto ai Murazzi di Torino. Nove anni e 9 mesi di carcere per il diciassettenne; 9 anni e 4 mesi inflitti al quindicenne, mentre la ragazza, pure lei minorenne, è stata condannata a 6 anni e 8 mesi. Le pene sono comunque inferiori alle richieste della Procura. Respinta la richiesta di messa alla prova avanzata dalla difesa dei tre giovanissimi imputati. Restano tutti e tre in carcere.

I tre minorenni, assieme ad altri due maggiorenni, la sera del 21 gennaio lanciarono una bicicletta elettrica dalla balaustra dei Murazzi. Oltre venti chili di peso, scaraventati dalla balconata di lungo Po Cadorna da dieci metri di altezza, travolsero Mauro che stava in fila all’ingresso di un locale. Il giovane studente di Medicina, 23 anni, si trova ancora in ospedale. Prima ha lottato per la vita, ora lotta ogni giorno per affrontare le conseguenze permanenti delle lesioni gravissime subite agli arti superiori ed inferiori.

“Spero che i ragazzi si rendano conto che non la vita non si può giocare. Mio figlio non è più lo stesso, le sue condizioni non torneranno più come prima. Spero che tutto questo possa avere un significato, che faccia riflettere gli imputati e gli altri giovani”, ha commentato Giuseppe Glorioso, il padre di Mauro.

Il fratello di Mauro, Michele, nei giorni scorsi aveva condiviso un video su Instragram per esprimere tutta la sua amarezza di fronte alla possibile scarcerazione degli imputati. Cosa che non è avvenuta. C’è un secondo procedimento in corso per altri due maggiorenni. Un diciannovenne che ha ammesso di aver scagliato la bici (si trova in carcere) e un diciottenne ai domiciliari con braccialetto elettronico.