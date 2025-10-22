 A Borgetto Le Vie dei Sapori: protagonisti i sapori autentici locali
Torna a Borgetto la manifestazione Le Vie dei Sapori: protagonisti i sapori autentici locali

LA MANIFESTAZIONE
di
1 min di lettura

Tra sapori autentici, tradizione, musica e divertimento, torna a Borgetto la manifestazione enogastronomica “Le Vie dei Sapori”, in programma venerdì 24 e sabato 25 ottobre in piazza Vittorio Emanuele Orlando, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto.

Durante le due giornate sarà possibile degustare le specialità tipiche del territorio: schiacciata borgettana, sfincione, arancine, panini con la milza e con le panelle, ricotta fresca, frittura di pesce, pasta fresca, salumi artigianali, cassatelle di ceci e di ricotta, cannolo siciliano, gelato artigianale, fichi d’India, vino e birra artigianale.

Il programma prevede anche momenti di intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo: ad animare la piazza saranno la street band Serenata d’Amuri, la comicità travolgente di Sasà Salvaggio il 24 ottobre e la voce inconfondibile di Daria Biancardi il 25 ottobre.

Un appuntamento imperdibile per riscoprire i sapori, la convivialità e l’identità del territorio: due giorni da vivere e gustare!

